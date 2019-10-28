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Aydın'da depodaki 2 bin ton pamuk yandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir pamuk deposunda çıkan yangında 2 bin ton pamuk yanarak kullanılamaz hale geldi.


Olay, saat 15.30 sıralarında Germencik'in Ovakaraağaç Mahallesi yakınlarında bulunan Zafer ve Tamer Çetinel kardeşlere ait pamuk deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ovadan toplanan pamuklar, traktörlerle depoya taşındığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede deponun tamamına yayıldı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş makineleri ise yangının sönmesi için çalışma yaptı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangından 2 bin ton pamuğun yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle çevre dumanlarla kaplanırken, çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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