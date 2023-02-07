İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 4 kişiye işlem yapıldı

Aydın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 4 kişiye işlem yapıldı.



Sosyal medya vasıtasıyla halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak, yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine ülke genelinde inceleme başlatılmıştı.



“Aydın'da siber ekipleri 4 kişiye işlem yaptı”


Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ilde hissedilen ve can kayıplarımızın olduğu depremle ilgili il merkezinde provokatif paylaşımlarda bulunan 4 kişiye yönelik Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından işlem yapıldı. Ekipler tarafından sanal devriye faaliyetlerinin ülke çapında devam ettiği öğrenildi.

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