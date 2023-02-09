Aydın'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 5 kişi tutuklandı

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde; Kahramanmaraş başta olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde on binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 60 binin üzerinde kişi de yaralandı. Depremlerin ardından sosyal medya vasıtasıyla halk arasında; endişe, korku veya panik oluşturmak, yanıltıcı bilgiler paylaşıldığının görülmesi üzerine ülke genelinde inceleme başlatıldı.

"Aydın'da siber ekipleri 25 kişiyi tespit etti"

Sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 25 hesap sahibini tespit etti. Adliyeye sevk edilen 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. Gözaltına alınan 20 kişi hakkında da adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Ekipler tarafından sanal devriye faaliyetlerinin ülke çapında devam ettiği öğrenildi.