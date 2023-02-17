Aydın'da depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlatıldı

Deprem bölgelerinden Aydın'a gelen depremzede ailelerin çocuklarına moral olmak ve yüzlerini güldürmek amacıyla “Oyuncağım oyuncağın olsun” sloganıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarına devam eden Aydın Gençlik Merkezi, depremzede çocukların aileleriyle birlikte GSB Yurtlarında konaklamaya başlamasından sonra çeşitli ihtiyaçların karşılaması için programlar yaparken eğitici oyunlar, elişi çalışmaları, akıl ve zeka oyunları, çiçek ve fidan dikimi ve ‘Çaya geliyoruz' programları hazırlayıp uygulamaya başladı. Bu çerçevede depremzede çocukların yüzünü güldürmek amacıyla harekete geçen Gençlik Merkezi liderleri de oyuncak bağışı kampanyası başlattı. “Oyuncağım oyuncağın olsun” sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde toplanacak oyuncaklar, deprem bölgelerinden Aydın'a gelen ve yurtlara yerleştirilen depremzede ailelerin çocuklarına hediye edilecek.

Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada tüm vatandaşların oyuncak kampanyasına destek olması çağrısı yapılırken, bağış yapmak isteyen vatandaşlar da oyuncaklarını Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'na teslim edebilecek.

Depremzede çocuklara moral olmak ve yüzlerini güldürmek amacıyla oyuncak hayata geçirilen proje ile ilgili Aydın Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamanın devamında ise “İlimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin yüzlerini güldürmek için oyuncaklarını Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'na teslim edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.