Aydın'da depremzede kadınlara moral etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında Aydın'ın Köşk ilçesine yerleşen depremzede kadınlarla için etkinlik düzenlendi.

Köşk İlçe Müftülüğü tarafından tertip edilen etkinlik Altı Eylül Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Köşk İlçe Müftülüğü'nde görevli Vaiz Merve Nur Arslan ve Kur'an kursu öğreticilerinin koordine ettiği etkinlikte deprem bölgesinden gelen kadınlarla Köşklü kadınlar kaynaşma imkanı buldu. Köşklü kadınların hazırladıkları ikramlar eşliğinde depremzede kadınlar ve din görevlileri hoşça vakit geçirdi.

Programda konuşan Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, “Öncelikle böylesine güzel bir programı tertip ettikleri için Köşk İlçe Müftülüğü'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir günde böyle bir buluşmanın gerçekleşmesi hakikaten çok kıymetli. Deprem bölgelerinden ilçemize gelen misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama hususunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bizler bir oldukça, bu zor zamanları kısa zamanda aşacağız. Her zaman sizlere kapımız açık olacak. Bu duygu ve düşüncelerle, depremzede kadınlarımıza ve onlarla buluşma, kaynaşma ihtiyacını hissederek iştirak eden tüm ilçe kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, Köşk İlçe Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk İlçe Müftüsü Muhammet Meral, kadın vatandaşlar ve deprem bölgesinden gelen misafirler katıldı. Program sonunda depremzedelere çeşitli hediyeler verildi.