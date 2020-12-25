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Aydın'da destek ödemeleri bugün başlıyor

Aydın’da destek ödemeleri kapsamında verilen zeytinyağı desteği ve yem desteği ödemeleri bugün başladı.

Aydın'da destek ödemeleri kapsamında verilen zeytinyağı desteği ve yem desteği ödemeleri bugün başladı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çeşitli kalemlerde yaklaşık 890 milyon liralık destek ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Zeytinyağı desteği ve yem desteğini de kapsayan ödemelerin yıl sonuna kadar üreticilerin hesabına yatırılacağı öğrenildi.


Aydın'da 9 bin 637 zeytin ve zeytinyağı üreticisini ilgilendiren toplam 16 milyon 365 bin 56 TL'lik ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numarasına göre bugün başladı. Kimlik numarasının son rakamı 0-2 ve 4 ile biten üreticilerin 25 Aralık tarihinden itibaren, kimlik numarasının son rakamı 6 ve 8 ile biten üreticilerin ise 31 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar hesaplarına yatırılacağı öğrenildi.


Hayvancılık destekleri kapsamında da Aydın genelindeki 11 bin 952 hayvancıyı ilgilendiren toplamda 5 milyon 865 bin 600 TL'lik ödemeleri de bugün başladı. Yine kimlik numarasının son rakamı 0-2 ve 4 ile bitenler bugün saat 17.00'den itibaren, kimlik numarasının son rakamı 6 ve 8 ile bitenler ise 31.12.2020 tarihinde saat 17.00'den itibaren hesaplarına yatırılacak.

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