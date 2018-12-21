Aydın'da deva güreşi geleneği yaşatılıyor

Ege Bölgesi'nin en büyük deve güreşi Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hafta sonu Efeler'deki AYTER Alanı'nda düzenleniyor.

İlk defa iki gün olarak düzenlenecek olan güreşlere rekor sayıda deve katılacak. Şampiyon develerin güreş tutacağı yarışlara Ege Bölgesi'nin dışından da gelecek izleyicilerle birlikte rekor sayıda seyircinin katılması bekleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları güreşleri izlemeye davet etti.

İlk kez iki gün üzerinden düzenlenecek müsabakalarda 22 Aralık Cumartesi günü büyük çoğunluğu Aydın'dan olmak üzere 144 deve güreşecek. Şampiyonluk müsabakalarının gerçekleştirileceği pazar günü Marmara Bölgesi'nden ve Ege Bölgesi'nden gelecek develerle birlikte yine 144 deve güreş tutacak. Toplam 288 deveyle rekor katılımın gerçekleştirileceği AYTER Alanı tarihi günlerinden birisini yaşayacak.

23 Aralık Pazar günkü müsabakalarda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Şampiyonluk karşılaşmaları 4'lü turnuva şeklinde yapılacak. Şampiyonluk müsabakalarına Aydın'dan Küçük Gezen, Kadıköy'den 1. Rüzgâr, Yenipazar'dan Sümer ve Nazilli'den Ünal Daylak katılacak. Pazar günü ayrıca Dünya Kupası'nda Atça'dan Kılınçbey ile Milas'tan Fındıkçıoğlu, Valilik Kupası'nda Umurlu'dan Number One ile Germencik'ten 2. Karadayı karşılaşacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nda ise Aydın'dan Topuklu Efe'yle Havran'dan Çılgın Egeli, Burhaniye'den Çılgın Hasan'la Ayvacık'tan Kasırga Atabey, Bodrum'dan Burakhan'la Atça'dan Aybars, Aydın'dan Aydın Pullu Betül'le Ezine'den Köroğlu Külhanbey ve Atça'dan 1. Karagözolu'yla Parsa'dan Semihbey karşılaşacak.

"Efeler Diyarı"nın geleneğini yaşatıyoruz

Aydın'a yakışır şekilde yüzlerce devenin güreşeceği Ege'nin en büyük yarışmalarını düzenlemekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Aydın'da deve güreşleri kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak bu kültürümüzün yaşatılması için elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz. Ege Bölgesi'nin en büyük deve güreşini düzenleyerek de bu önemi göstermiş olduk. Seyirciler hafta sonuna yayılan müsabakalarda şampiyon develerin müsabakalarını izleyecek. Tüm Aydınlıları AYTER Alanı'na müsabakaları izlemeye davet ediyorum" diye konuştu.