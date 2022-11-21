Aydın'da develer havutlanarak güreşlere hazırlanıyor

Ege Bölgesi'nin asırlık geleneklerinin başında yer alan deve güreşleri için Aydın'da da develer havutlanarak güreşlere hazırlanıyor.

Havaların soğumaya başlaması ile güreş için arenaya çıkacak pehlivan develer için hazırlıklar sürüyor. Deve güreşlerinin merkezi olan ve kış sezonu boyunca her hafta sonu deve güreşi festivallerinin yapıldığı Aydın'da develer, 2022-2023 güreş sezonu öncesi havutlanmaya başladı. Aydın bölgesinin ilk deve güreşleri, deve sahipleri ve deve güreşi sevenleri heyecanlandırırken, sezon öncesi son hazırlıkları yapan ve havutlarını giyen pehlivan develer güreş atmosferine girdi.

Deve güreşlerinin geleneksel bir kültür olduğunu belirten Aydınlı deveciler, "Geleneksel bir kültürümüz olan deve güreşlerini gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Bu kültürün yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gelecek nesillere bırakacak olduğumuz bu kültürel mirasın tüm halkımız tarafından da sahiplenilmesini istiyoruz. Bu sene de her sene olduğu gibi deve güreşi sevenlere doyumsuz bir arena bekliyor" ifadelerini kullandı.