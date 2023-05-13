Aydın'da Dijital Bilgi Okuryazarlığı AB Proje Eğitimleri sürüyor

Aydın'da gençlerin ve öğrencilerin internette doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen BDW Building A Learning Culture For The Digital World isimli Erasmus+ projesinin eğitim ve yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi alanında bulunan Kadıköy Abdülhamid Han MTAL Uygulama Restoranı'nda gerçekleştirilen ve Efeler İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Building a Learning Culture for the Digital World adlı Erasmus+ projesi eğitim ve yaygınlaştırma proje değerlendirme toplantısına Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden akademisyenler ve Aydın ilinde görev yapan okul idarecileri katıldı.

“Proje ile internetin doğru kullanımı sağlanacak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, dünya dijitalleşme yolunda hızla ilerlerken, bizlerin de geri kalamayacağını, bu sürece en kısa sürede uyum sağlamamız gerektiğini belirtti. Ayrıca Aydın ilinin Erasmus+, E-Twinning ve benzeri birçok proje alanında yüzde 300'ü bulan büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Müdür Okumuş, “Dijital öğrenme, dijital okur-yazarlık, internetin kullanımı, internetteki doğru bilgilerin, sağlıklı bir şekilde alınması çok önemli. Gençlerimiz şu anda, interneti, telefonu, bilgisayarı gerçekten çok iyi kullanıyorlar ve çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kullanmanın hızının yanında önemli olan doğru bilgilere ulaşmak, doğru şekilde kullanmak çok önemli. İnternet çok geniş ve uçsuz bucaksız bir dünya. Burada doğru-yanlış ve hiç kimsenin görmemesi gereken her türlü bilgi var. Tüm bunların ayıklanması ve süzgeçten geçmesi lazım. Bunun için bir eğitim gerekiyor. Bu eğitimi de milli eğitim olarak bizler, okullarımızdaki öğretmenlerimiz ve üniversite camiası, gençlerimize, çocuklarımıza internette sağlıklı ve doğru bilgiye nasıl ulaşılır, internet kullanımı sağlıklı bir şekilde nasıl olur, bunların eğitimini bizler vereceğiz ve vermek zorundayız. Yoksa, gençlerimiz ve çocuklarımız bu eğitimleri almazlarsa ucu bucağı olmayan bu okyanus gibi dünyada boğulur kalırlar. Hiç kimsenin zor durumda kalmaması için bizler bu eğitimi doğru bir şekilde vereceğiz ki gençlerimiz ve çocuklarımız elde ettikleri doğru bilgilerle hem kendi hem de ülke gelişimine katkı sağlayacaklar” dedi.

“Projemizin amacı; ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere dijital dünyada, öğrenmeyi öğretmektir”

Proje yürütücüsü olarak söz alan Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, yürütülmekte olunan projenin, öğretmen ve öğrencilerin dijital okuryazarlık yeteneklerini ilerletmeyi hedeflediğini; ayrıca okullarda yapılan uygulama sonuçlarının, projenin çıktıları ile çok uyumlu olduğunu ve projenin geri bildirimlerinin olumlu olduğunu belirterek dijital göçebeler ve dijital yerliler arasında bulunan jenerasyon farkına dikkat çekti. Özcan, konuşmasının devamında: “Projemizin amacı, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere dijital dünyada, öğrenmeyi öğretmektir. Projede Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, partner üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarından konularında uzman çok sayıda araştırmacı, bu konuda ortaokul ve liselerde kullanılacak bir ders müfredatı ve eğitim portalı oluşturarak eğitimcilerin ve öğrencilerin hizmetine sunacaktır” dedi.

Prof. Yılmaz, çalışmaları değerlendirdi

Son olarak proje çıktısı olan proje internet sayfası, uzaktan eğitim sistemi ve mobil uygulama katılımcılara tanıtıldı, kullanımları hakkında bilgi verildi. Proje ortağı olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yılmaz, proje hazırlık sürecinde yapılan durum analizleri, ülke raporları ve anketlerin dijital yeteneklerimizi ölçeklemede ne kadar önemli olduğunu, diğer ülkelerde yapılan uygulamalar sayesinde ülke olarak kendi durumuzu analiz edebildiğimizi belirtti. Proje çıktılarının öğrencilerin akademik hayata geçişte hazır bulunmalarını sağlayacağını; ayrıca öğretmenlerin de uzaktan ve yüz yüze eğitimde başarılarının artmasına katkı sağlayacağını söyledi.