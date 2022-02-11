Aydın'da dijital hastane toplantısı yapıldı

Aydın'daki hastanelerin dijital hastaneye dönüştürülmesi ve seviyelerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ederken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmaları Aydın genelinde tamamlanmaya devam ediyor. Milli işletim sistemi Pardus üzerinden gerçekleştirilen çalışmalarla hastaların tüm raporları ve analizlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak sağlayan sistem sayesinde, artık hastaya ilişkin tanı ve tedavi uygulamalarındaki tüm geçmiş tıbbi veri ve dosyalara çok kısa sürede ulaşabilecek. Bu kapsamda Aydın genelindeki hastanelerin “Dijital Hastane”ye dönüştürülmesi ve altyapılarının hazırlanmasına yönelik Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'ün başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl genelindeki hastanelerin dijital seviyelerinin arttırılması ve Dijital Hastane Seviye 6 ve Seviye 7 hedeflerine ulaşılması amacıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanımız Op. Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ve sağlık tesisleri başhekimlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantı da HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse “2022 HIMSS EMRAM Hedeflerimiz ve Yol Haritası” başlıklı sunumunda Dijital Hastane Seviye 6 için Yol Haritası ile Dijital Hastane Seviye 6 revalidasyonu ve Seviye 7 gereksinimlerini anlatarak, hastanelerin izlemeleri gereken adımları paylaştı.

Ayrıca Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatı ve başkanlığında hayata geçirilen İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi ile ilgili de HIMSS yetkililerine sunum gerçekleştirildi.

Dijitalleşen dünya ile birlikte hastanelerin de dijitalleşmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; “Hastanelerdeki tüm tıbbi kayıtları, tüm tedavi süreçlerini merkezi olarak koordine eden, sağlık personelleri ve hastalarımızın konforunu artıran bir sistemdir. Dijitalleşen dünya ile birlikte sağlık sektörünün bu alana tam entegrasyonu, verilen sağlık hizmetinin çok daha kaliteli ve kullanılan kaynakların çok daha efektif olmasını sağlayacaktır. Bilindiği üzere e-nabız ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, bakanlığımızın tüm dünyada örnek gösterildiği bir seviyededir. Bu sistemler sayesinde tüm hastaların, hastalık geçmişi, ilaç kullanım trafikleri takip edilip daha etkin tanı ve tedavi sağlanıyor. Aydın genelindeki hastanelerimizde gerekli kayıt işlemlerini yaparak Seviye 6'ya yükselmelerini sağlayacağız” dedi.