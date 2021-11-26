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Aydın'da din görevlileri arama kurtarma eğitimi aldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Aydın İl Müdürlüğü tarafından din görevlilerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi.



AFAD Aydın İl Müdürlüğü tarafından 20 din görevlisine hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Din görevlilerine ve beraberindeki gönüllülere 5 gün süren eğitimde; afet farkındalık ve yangın farkındalık eğitimleri, enkaza giriş teknikleri, kuyuda ve yüksekte çalışma teknikleri uygulamalı ve teorik olarak aktarıldı. Eğitim sonunda uygulamalı bir tatbikat gerçekleştirildi. Gönüllülerden oluşan arama ve kurtarma ekibine 20 kişi daha eklendiğini ifade eden AFAD Aydın İl Müdürü Ramazan Harman din görevlilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

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