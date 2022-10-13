Aydın'da din görevlileri arası futbol turnuvasının kazananı Çine oldu

Aydın İl Müftülüğü tarafından 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna ilçe müftülükleri arasında düzenlenen futbol turnuvasının birincisi Çine İlçe Müftülüğü oldu.

Aydın İl Müftülüğü öncülüğünde 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası düzenlendi. 17 ilçe müftülüğünden 12'sinin katıldığı turnuvada takımlar 19 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında ter döktü. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş'in başlama vuruşunun yaptığı turnuvanın son müsabakası Aydın Adnan Menderes Stadyumu yan sahasında Çine ve Koçarlı İlçe Müftülükleri arasında oynandı. Son maçta Koçarlı İlçe Müftülüğü'nü 5-2 yenen Çine İlçe Müftülüğü turnuvanın şampiyonu oldu. Şampiyon takıma kupasını Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş takdim etti. Turnuvada ikinci Koçarlı üçüncü ise Yenipazar İlçe Müftülüğü oldu.

Turnuvanın ortak amacı spor yapmak olsa da amaçlarının sosyalleşmek, ilçelerde görev yapan din görevlileri arasında tanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirten Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, "Aydın İl Müftülüğü olarak 2022 yılı Camiler ve Din Görevliler Haftası dolayısıyla Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı onuruna ilçe müftülükleri arasında futbol turnuvası düzenledik. 17 ilçeden 12 müftülük katıldı. Bu süreçte hocalarımız gerçekten din görevliliğine yakışır bir şekilde sportif faaliyeti yerine getirdiler. Yaptığımız göreve de zarar getirmeyecek bir şekilde turnuva sona erdi. Turnuva sonunda Çine İlçe Müftülüğümüz birinci oldu. Birlik, beraberlik, tanışma ve kaynaşma açısından güzel bir turnuva oldu. Emeği geçen tüm herkese, hakemlerimize bu sahaları bizlere tahsis eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.