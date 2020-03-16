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Aydın'da doğa gönülleri bahara merhaba dedi

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği gönüllüsü gençler, Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı’nda 1.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği gönüllüsü gençler, Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı'nda 1. Tanışma, Dayanışma ve Bahara Merhaba Pikniği düzenledi.


TEMA Vakfı Efeler İlçe Sorumlusu Ekrem Çalık'ın organizesinde Efeler Pınarbaşı Mesire Alanı'nda düzenlenen 1. Tanışma, Dayanışma ve Bahara Merhaba Pikniğinde bir araya gelen TEMA gönüllüsü gençler; Büyük Menderes Nehir Havzası sorunları, yer üstü ve yeraltı sularının önemi, incir, zeytin, kestane ve her çeşit meyve ve sebzenin yetiştirildiği Denizli'den Ege Denizine uzanan ovaları konuştu. Nehir kirliliğine sebep olan insan davranışları üzerinde duruldu. Su, orman, toprak varlıklarının korunması gerektiğine işaret edildi.

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