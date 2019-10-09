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Aydın'da doğal mantar tezgahtaki yerini aldı

Aydın’da yağışlı havaların ardından yüksek kesimlerden toplanan doğal mantarlar tezgahtaki yerini aldı.

Aydın'da yağışlı havaların ardından yüksek kesimlerden toplanan doğal mantarlar tezgahtaki yerini aldı.


Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir çok vatandaşın geçm kaynakalrı arasında yer alan doğal beyaz ve kırmızı mantar tezgahtaki yerini aldı. Doğal beyaz mantar pazarda 10 TL'den, kırmızı mantar ise kilosu 20 Tl'den alıcı buluyor.


Bozdoğan Altıntaş Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden topladığı mantarları pazarda satmaya gelen Yılmaz Akçay, “Doğal mantar yılın bu dönemlerinde ekmek kapımız oluyor. Küçümsenmeyecek şekilde aile bütçemize katkı sağlıyor. Yağışlı havanın ardından mantarlarda çıkmaya başladı. Yağmurun ardından sıcak hava ile birlikte pazardaki mantarlar da bollaşmaya başlar. Şu an doğal beyaz mantar kilosu 10 liradan, çıntar denilen kırmızı mantar da kilosu 20 liradan pazarda alıcı buluyor. Mevsim şartları uygun giderse önümüzdeki hafta bu fiyatlar daha da aşağı düşer” diye konuştu.

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