Aydın'da doğalgazdaki fahiş fiyatın sebebi tüketiciymiş

Aydın'da doğalgaz faturalarına yansıyan fahiş fiyatların sebebi açıklandı. Basın toplantısı düzenleyen doğalgaz dağıtım firması Enerya'nın yetkilileri, Aydınlıların daha fazla abone olması halinde fiyatların çevre illerle aynı seviyeye düşebileceğini açıkladı.

Aydın'da ‘Doğalgaza geçen altın kazanıyor' gündemi ile Enerya tarafından yapılan basın toplantısında, yeni abone olanlara firma tarafından altın hediye edileceği açıklandı. Basın mensuplarının soruları üzerine açıklama yapan Enerya Enerji A.Ş. Bölge Direktörü Mehmet Akif Tulukçu, hediye edilecek olan altının 20 aboneye 1 gram tekabül edecek şekilde özel tasarlandığını ve hediye altının satış değerinin 50 TL tutarında olduğunu açıkladı. Basın toplantısının ‘Yeni abonelere altın hediye edileceği' konusu ile yapılması ve hediye edilecek altının sadece 0,05 gram özel basım olması ve bahse konu altının da yaklaşık 50 TL olmasıyla ilgili sorulan sorular üzerine ise firma yetkilileri, bu hediyenin ekonomik değerinden çok sembolik değer taşıdığını belirtti.

“Aydın'daki fahiş fiyat abone sayısının azlığından kaynaklanıyor”

Firmanın Aydın'daki yatırımlarının yanı sıra kömür ve diğer yakacaklardaki fiyat artışlarının da konuşulduğu toplantıda, Aydın'ın çevre illere göre kullandığı doğalgaza karşılık daha fazla para ödemek zorunda kalmasının sebebinin Aydın'daki abone sayısının azlığından kaynaklandığı belirtildi. Firma tarafından yapılan açıklamada, bağlantı anlaşma bedelinin 10 taksitle yapılabileceği belirtildi. Aydın'da 2003 yılından bugüne hizmet verdiklerini belirten firma yetkilileri, jeotermal şehri Aydın'da doğal gazsız ev bırakmamayı hedeflediklerini açıkladı. Firma yıl sonu itibariyle Aydın'da Aralık ayı sonuna kadar 156 bin 751 aboneye ulaşmış olacaklarını, Denizli'de bu rakamın 360 bin civarında olduğunu ve Aydın'da tüketim az olduğu için faturaların Denizli'ye göre yüksek olduğunu açıkladı. Bu arada Enerya'nın resmi internet sitesinde Aralık Ayı doğalgaz metreküp fiyatı 4.13 TL olarak açıklanırken, Aydın'daki abonelere Aralık ayında metreküpte 6.66 TL fatura yansıtıldığı görüldü.

Aydın jeotermalle ısınabilir

Doğalgaz fiyatının yüksek oluşu, Aydın için alternatif ısınma şekli olan jeotermalin de tartışılmasına neden oldu. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak öne çıkan jeotermal enerji, geleceğin en önemli kaynakları içerisinde yer alıyor. Aydın'ın bu konuda oldukça zengin bir potansiyele sahip olduğu biliniyor. Bir çok uzman, Aydın için en hesaplı alternatifin jeotermal olacağını belirtiyor.