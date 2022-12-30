Aydın'da doğaseverler Azap Gölü'ne dikkat çekti

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan ve birçok kuş türünü ev sahipliği yapan Azap Gölü, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) Çarşamba Söyleşileri'nde konuşulurken, bölgeye dikkat çekmek için hazırlanan “Azap Gölü'nün Çığlığı” isimli belgesel izlendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Avşar ve Yeşilköy Mahalleleri arasında kalan ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak kabul edilen Azap Gölü, nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan Tepeli Pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Önemli doğal yaşam alanlarından olan bölgenin korunmasına yönelik harekete geçilirken, gölün koruma ve kullanma dengesi ile çevresinde yaşayan yöre halkının menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için de incelemeler yapılıyor. Bu çerçevede bölgenin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan “Azap Gölü'nün Çığlığı” isimli belgesel de Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) Çarşamba söyleşilerinin konusu oldu.

EKODOSD haftalık söyleşi programlarının bu haftaki konuğu ise belgesel yönetmeni Habip Yanç oldu. Etkinlikte Habip Yanç'ın yönettiği, Safa Çağlar ve Baytekin Kara'nın teknik destek verdiği ve proje danışmanlığını EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü'nün yaptığı “Azap Gölü'nün Çığlığı” isimli belgesel ilgiyle izlendi.

Sulak alanların önemine ve iklim değişikliğine dikkat çeken belgeselde, aynı zamanda bölgenin doğal ve kültürel zenginlikleri, göl çevresindeki geleneksel yaşam, kuşlar ve balıklar, geçmişten günümüze gölde yaşanan süreçler, göle olan tehditlere vurgu yapıldı.

Söyleşinin ardından yönetmen Habip Yanç, Safa Çağlar ve Baytekin Kara'ya, fotoğraf sanatçıları Eylem Akgün, Hülya Mutlu, Funda Ulusoy tarafından EKODOSD'un teşekkür belgeleri takdim edildi.

Her hafta gerçekleştirilen söyleşilerin devam edeceğini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Azap Gölü'nün önemine dikkat çekerek “Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2018 yılında Ulusal Sulak Alan ilan edilen Azap Gölü, Aydın ili Söke İlçesine bağlı Avşar ve Yeşilköy arasında yer almaktadır. Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan olarak ilan edilen Azap Gölü'nün koruma-kullanma dengesi ve çevresinde yaşayan yöre insanlarının da menfaatleri gözetilerek, gelecek nesillere ulaştırılması için tüm katılımcıların ortak katkılarıyla Yönetim Planı yapıldı. Azap Gölü başta nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunan tepeli pelikanlar ve su kuşları olmak üzere, yaz göçmeni leylekler, yırtıcı kuşlar, Saz Kedisi gibi nadir canlı türlerini bünyesinde barındıran, doğal peyzajı, çevresinde Myus Antik Kenti, nekropol alanları, şapeller ve antik yollarıyla ekoturizm faaliyetleri için bölgenin en güzel alanlarından biridir” dedi.