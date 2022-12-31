İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da dönercideki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde dönercideki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3’ü mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dönercideki patlamayla ilgili adliyeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı.



Nazilli'de dönercideki patlama ve ardından çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile 10 şüpheli gözaltına alındı. Bunlar arasında emniyette işlemleri tamamlanan iş yerinin sahibi L.Y., eşi F.Y., tüp bayisi sahibi A.B. ile çalışanlar Ş.G., N.A. ve Z.A. adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden iş yeri sahibi L.Y., eşi F.Y. ve tüp bayisi sahibi A.B. tutuklandı. İş yeri çalışanlarından N.A. savcılık tarafından, Ş.G. ve Z.A ise mahkemece adli kontrol ile serbest bırakıldı.



Öte yandan iş yeri çalışanı olduğu tespit edilen haklarında gözaltı kararı verilen M.B., D.S., M.E.B. ve H.P. isimli 4 kişinin de Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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