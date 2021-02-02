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Aydın'da drone destekli trafik denetimi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kurallara uymayan 34 sürücüye cezai işlem uygulandı.


Aydın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimler il genelinde aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler Efeler'de bulunan Bayındırlık Kavşağında, drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan, hatalı şerit değiştiren ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone marifetiyle tespit edilirken kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık bir saat süren denetimlerde 108 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 34 araca toplam 10 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

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