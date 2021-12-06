Aydın'da drone destekli trafik denetimi yapıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen drone destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 47 sürücü hakkında cezai işlem yapıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ederken, Efeler ilçesinde de KGYS kamerası ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Aydın - Muğla Karayolu Ovaeymir Kavşağı'nda yapılan 2 saatlik denetimlerde kırmızı ışık ihlali, cep telefonu kullanımı, araç içerisinde sigara içilmesi, kasksız motosiklet kullanımı kontrolleri yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 2 ehliyetsiz sürücü, 18 kırmızı ışık ihlali, 12 emniyet kemeri takmama, 6 kasksız motosiklet kullanımı, 8 cep telefonu kullanma ve 1 adet sigortasız araç olmak üzere toplam 47 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 2 araç da kurallara uymadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.