Aydın'da drone ile ilaçlama yapıldı

Aydın'da tarım arazilerinin ilaçlanması için drone ile ilaçlama uygulaması gerçekleştirildi.

Efeler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Mesutlu Mahallesi'ndeki toplam 10 dönüm alan drone ile ilaçlandı. Düzenlenen tanıtım etkinliğinde drone uygulamasını çiftçiler memnuniyetle karşıladı.

Aydın'ın verimli topraklarında gelişmiş teknoloji ile ilaçlama işlemlerinde Drone'dan faydalanacaklarını belirten Efeler Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Esen, “Tarımsal arazilerde ulaşılamayan bölgeler var. Bu bölgelerde ilaçlama yapmak açısında drone avantaj sağlıyor. Traktörün tarlaya verdiği zararı da ortadan kaldırıyoruz. Tarımsal ilaçlamada drone kullanarak zamandan da tasarruf sağlıyoruz. Her açıdan drone kullanımı çiftçilerimize büyük kolaylık sağlıyor. Artık çiftçilerimiz, drone ile tarımsal arazilerini ilaçlayabilirler” diye konuştu.

Drone ile ilaçlama uygulamasına Efeler Kaymakamı Cemil Şahin ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da katıldı.