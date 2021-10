Aydın'da 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' kutlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde '15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü' dolayısıyla ilçede çiftçilik yapan kadınlara özel program düzenlendi.

Kadınların tarımsal üretimde; kaynakların sürdürülebilir kullanımında, gıda üretiminde ve güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından 15 Ekim 'Dünya Kadın Çiftçiler Günü' olarak olarak ilan edildi. Ülkemizde de 1997 yılından bu yana çeşitli etkinlikler ile kutlanan Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Efeler Kaymakamlığı'nda program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda ilk olarak İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü dolayısıyla özel olarak hazırlanan ve kadın çiftçiler tarafından İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının okunduğu klip izletildi.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, kadın çiftçilerin tarlalarda alın terinin çok büyük olduğunu belirterek kadınların tarımdaki önemine değindi. Kadınların üretimin merkezi olduğunu kaydeden Esen, "Bir yerde kadın varsa hayat vardır, kadın varsa üretim ve bereket vardır" dedi. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da kadın çiftçilerin önemini anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, kadınları eğilerek selamladı.

"Pandemi tarımın önemini ortaya çıkarttı"

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının tarımın önemini ortaya çıkarttığını ifade eden Kaymakam Şahin, "Tarımın 't'sini bilmeyen insanlar, pandemi döneminde tarımla yatar, tarımla kalkar oldu. Televizyonların en can alıcı yayın saatlerinde tarım programları yayınlanmaya başladı. Pandemi döneminde insanlar evlerinden dışarıya çıkmadı ve her yer kapandı. Kapanmayan tek nokta üretim ve tarım oldu. İnsanlar uçaksız, evsiz, ofissiz yapabilir ama üretimsiz, tarımsız yapamaz. O yüzden bizler de tarımı desteklemek zorundayız. Konuştuğum her yerde Aydın'ın tarımdaki önemine dikkat çekerek tarımın desteklenmesi gerektiğini belirtiyorum. Bu yüzden biz de istiyoruz ki Aydın'da inciri, kestaneyi, pamuğu, enginarı daha da geliştirelim. Bunların yanında sizleri yeni ürünlerle buluşturalım. Hepinizin malumu ejder meyvesi üretimini teşvik ederek çiftçilerimizi bu meyve ile buluşturduk. Bu konuda 21 üreticimizden 9'u kadın. Bu da çok güzel bir rakam. Özellikle kadınlarımızın bu işin içerisinde olmasını istiyoruz. Kadınlarımız ile ilgili kooperatifleşme kapsamında çalışmalar gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Aydın'da bir günü diğer günden daha da anlamlı kılmak için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Programda son olarak konuşan kadın çiftçiler tarımda kadının önemine dikkat çekerek, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu başta olmak üzere kendilerine destek olan tüm herkese teşekkür ettiler.