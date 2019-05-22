Aydın'da Dünya Süt Günü'nde sütlaç dağıtıldı

Kent Meydanı'nda yapılan etkinlikte, İl Müdürü Ahmet Ökdem, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri, vatandaşlara sütlaç ikramında bulundu. Sütlaç ikramına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Sütçülük Federasyonu tarafından alınan bir kararla 1956 yılından beri üye ülkelerce "21 Mayıs Dünya süt Günü''olarak kutlanmaktadır. Süt ve süt ürünleri 7 den 70 e herkesin tüketmesi gereken ürünlerdir. Yüksek kalitede protein içeren sütün hergün tüketilmesi gereklidir. Sütte bulunan proteinler hücre ve dokuların oluşmasını , saç ve tırnakların gelişmesini ,kemiklerin ve kasların gelişmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Süt aynı zamanda fosfor, magnezyum, çinko ve selenyum gibi bir çok değerli mineraller ile birlikte A, B ve D vitaminlerini de barındırmaktadır.Süt ve süt ürünleri kalsiyum ihtiyacının karşılanmasında ana besin kaynaklarıdır. Ülkemiz süt üretimi alanında dünya sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen tüketimi konusunda son sıralarda bulunmaktadır. Pek çok Avrupa ülkesinde yıllık ortalama 100 lt olan süt tüketimi, ülkemizde yıllık 24-26 lt. seviyelerindedir. Özellikle çocukların beslenmesinde süt ve süt ürünleri çok önemlidir. Bu nedenle Bakanlığımızca 2012-2018 yılları arasında Milli Eğitim ve Sağlık bakanlığı ile birlikte ‘' Okul Sütü Programı'' yürütülmüştür. Okul sütü projesi, süt tüketim bilincinin çocuklarımıza kazandırması açısından önem arz etmektedir. Bakanlığımız süt tüketimine verdiği önemin yanı sıra uygulamaya koyduğu projeler ile süt üreticilerini parasal olarak desteklemektedir” denildi.