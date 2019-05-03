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Aydın'da Ebe ve Hemşireler Haftası kutlandı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde düzenlenen program ile Ebe ve Hemşireler Haftası kutlandı.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde düzenlenen program ile Ebe ve Hemşireler Haftası kutlandı.


Her yıl 5-12 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Ebe ve Hemşireler Haftası' dolayısıyla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıklar Hastanesi'nde program düzenlendi. Programa Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz başta olmak üzere, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülten Aras, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Numan Fikret Demirci ve hastane personeli katıldı. Ebe Fatma Kun tarafından okunan 'Kızamık Ağıdı' başlıklı şiir davetlilere duygusal anlar yaşatırken, ebe ve hemşirelere teşekkür plaketi takdim edildi. Program kokteyl ile son buldu.

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