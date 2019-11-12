Aydın'da eczacı teknisyenlerine ‘İlaçta Bağımlılıkla Mücadele' semineri

Seminerde sağlık alanında önemli bir yere sahip olan ve hastalarla birebir muhatap olan eczacı teknisyenlerine ilaçların kullanıcılarına nasıl bağımlı hale getirildiği anlatıldı.

Aydın Eczacı Odası olarak sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmanın yanında sağlık alanında halkı bilgilendirmek için de çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Sefa Karaarslan, eczacı ve eczacı teknisyenlerinin bu konuda önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Konuşmacı olarak Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Kamil Yaşar'ın katıldığı seminerde Aydın'da görev yapan eczacı teknikerlerine “İlaçta bağımlılıkla mücadelede eczacı teknisyeninin rolü' anlatıldı.

“Birçok kişi bağımlı hale geliyor”

Tedavi amacı ile kullanılan ilaçların bilinçsiz kullanılması halinde yan etkilerinin bazen faydasından daha çok zarar neden olabildiğini bu nedenle ilaç kullanımında çok hassas ve dikkatli olunması gerektiğini belirten Dr. Kamil Yaşar, “Bazı ilaçlar bağımlılık yapıyor. Ve bazı ilaçların oluşturduğu hasarın tedavisi yok. Şu anda kontrole tabi olan ancak yeşil reçete ile satılmayan ancak yeşil reçete ile satılması gereken ilaçlar var. İlaçları kullanan kişilerle doktordan sonra birebir muhatap olan sizlersiniz. Hastaları ilaçların yan etkileri konusunda iyi bilgilendirmek gerekiyor” dedi.

Aydın Eczane Hizmetleri Derneği Başkanı Turan Severler, seminerin oldukça faydalı olduğunu belirterek teşekkür etti. Seminerde katılımcılara organ bağışının önemi de anlatıldı.