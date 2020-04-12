Aydın'da eczaneler maske dağıtımına başlıyor

Bölge Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan, 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlayan eczanelerden maske dağıtımının hafta içinden itibaren Aydın'da da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan, yaptığı açıklamada; “Bildiğiniz üzere 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımız maskelerini birinci basamak sağlık hizmet sunum noktaları olan eczanelerimiz aracılığı ile ücretsiz olarak temin edebilecekler. Uygulamaya 10 Nisan 2020 tarihi itibari ile İstanbul ve Ankara'da başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin eczanelerimize ulaştırılması sonrası ilimizde de maske dağıtımına başlanacak olup bu hafta içinde halkımıza ücretsiz maskelerini sunmaya başlayacağımızı düşünüyorum. Peki uygulama nasıl olacak; sağlık Bakanlığı 20 - 65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza cep telefonları üzerinden kısa mesajla bir kod numarası gönderecek. Bu kod numarası ve TC Kimlik Numarası ile herhangi bir eczaneye başvurarak maskeler temin edilebilecek. Sağlık Bakanlığı hakeden tüm vatandaşlarımıza sırayla mesaj göndermeye başladı. Halkımızdan ricamız mesaj gelmeden eczanelere gitmemeleri. Çünkü mesajdaki kod olmadan eczaneden maske temini mümkün olmayacak. Ayrıca eczacılarımız Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine maske ulaştıkça halkımıza bunları verebilecek olup bir eczanede maske kalmadıysa diğerine sorulmasını ya da giriş yapan eczaneye yeni maskelerin ulaşmasının beklenmesini halkımızdan rica ediyoruz. Bir diğer husus da maskeler farklı üreticilerden temin edildiği için herkese aynı marka ve modelde maske verilmesi mümkün olmayacaktır. Bu konuda halkımızın anlayışlı olmasını bekliyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere maskelerin parayla satılması kesinlikle yasaktır” diyen Karaarslan, şöyle konuştu:

“Bu nedenle para ile maske talep edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Devletimiz bütün vatandaşlarımıza maske ulaştırmak için gerekli planlamaları ve düzenlemeleri yapmış ve hayata geçirmiş durumdadır. Halkımızdan beklentimiz doğru yöntemlerle ihtiyaç duyacakları maskeleri temin etmeleri olacaktır. Bizler de eczacılar olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizden gelen tüm katkıyı seve seve veriyor olacağız”