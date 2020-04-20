Aydın'da eczanelerde maske dağıtımı başladı

Bölge Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan, 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlayan eczanelerden maske dağıtımının bugünden itibaren Aydın'da başladığını duyurdu.

Aydın Eczacı Odası Sefa Karaarslan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bildiğiniz üzere 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımız maskelerini birinci basamak sağlık hizmet sunum noktaları olan eczanelerimiz aracılığı ile ücretsiz olarak temin edebilecekler. Uygulamaya 10 Nisan 2020 tarihi itibari ile İstanbul ve Ankara'da başlanmıştı. Sağlık Bakanlığı tarafından maskelerin eczanelerimize ulaştırılması sonrası ilimizde de maske dağıtımına başlandı. Cep telefonunuza mesaj gelmeden lütfen eczanenize gitmeyiniz. TC Kimlik no ile girişe sistem henüz izin vermiyor. Eczanelerde oluşacak yoğunluk maske takmamaktan daha riskli, maske alacağım derken lütfen hastalanmayın. Eczanelere belli sayıda maske düzenli olarak gelmeye devam edecek ve Sağlık Bakanlığı'nın sistemine giriş yapıldığı için takibi yapılıyor olacak. Eczacınız maske kalmadı dediyse güveniniz ve önerilerine göre hareket ediniz.

Şifreler 65 yaşından aşağıya doğru gelecek. PTT veya E-Devlet aracılığı ile talep edenler ile kronik rahatsızlığı olanlara şifre gelmeyecek” dedi.