Aydın'da Efe Tv, yeni nesil televizyon yayıncılığı başladı

Ş. Genel Yayın Yönetmeni Serhan Seyhan, yeni neslin televizyon yayınlarını daha çok sosyal medya hesapları üzerinden takip ettiğini söyledi.

Yeni nesil televizyonculuk olarak adlandırılan internet ve sosyal medya platformları üzerinden de yayın yapmanın önemli hale geldiğini belirten Seyhan, “Efe Tv olarak Facebook Twitter ve Periscope yayınlarının yanı sıra web üzerinden mobil ve masaüstü sürümleri ile yayıncılık faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Ayrıca kullanıcıların Android ve Ios işletim sistemi kullanan tüm cihazlar içinde Appstore ve Playstore mağzalarından indirebilecekleri uygulamalarla da anlık tv izleme ve haber portalı hizmet keyfini izleyicilerimizin hizmetine sunduk. 5 aylık ortalama sonunda aylık 50 milyonu aşkın sayfa görüntülemesi ve 6 milyona yakın kullanıcı ile ulusal da yer alan birçok yayın organının kapasitelerine yaklaştık. Şuanda en büyük hedefimiz yayın yaptığımız sosyal medya platformları web üzerinde ülkemizde ki aktif kullanıcıların geniş bir kitlesine ulaşmak. Daha kaliteli programlar ve ülke de yaygınlaşmış bir yayın hizmeti ile yeni nesil televizyonculukta marka haline gelmek istiyoruz" diyerek gelişen teknoloji, internet ve sosyal medya kullanımı ile televizyon yayıncılığının da boyut değiştirdiğini söyledi.