Aydın'da eğitimde 2023 vizyonu konuşuldu

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında hazırlanan videonun izlenmesinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yapılacak olan panellerde 2023 vizyon belgesinde yer alan hedefler ve bu hedeflerle ilgili bilgi paylaşımı yapılacağını belirterek, “Veriye dayalı bilgi sistemine temel teşkil etmesi amacıyla, dijital veri platformu oluşturulmuş ve ilimiz genelinde hizmete sunulmuştur. Elde edilen verilerin analiz edilmesi ile ihtiyaçlarımız ve geliştirilebilir alanlarımız daha kolay tespit edilecek, böylece sorunlarımıza kalıcı çözümler üretilebilecektir. 2023 vizyonu hedeflerimize ulaşabilmemiz için, bu ve benzeri birçok çalışmamız, hazır hale getirilmiş ve uygulamaya konmuştur” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Adem Çiçek, çocukları bugüne uyandırmak için 2023 vizyonu belgesinin ortaya konulduğunu ifade ederek, “Burada okul hocalarımızın, idarecilerimizin, öğretmenlerimizin siyasilerimizin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hepsinin görüşü alınarak, önümüzdeki üç ve beş yıllık sürecin ortaya konulduğu, belki de Cumhuriyet tarihinin ilk belgelerinden bir tanesi. Çocuklarımızın geleceği, güçlü ve üreten Türkiye için çabalayacaksak burada en önemli etkinin öğretmenlerimizin olacağını bilmemiz gerekiyor. Bu etkiyi çocuklarımıza nasıl aktarırız, şu görmemiz gerekir, biz işin başrolünde yoksak arka kapılar ardından birileri bu işin başrolünü kapıyor. Açık söylemek lazım, başrolün sonucunda bizim kontrolümüzde olmayan bir güçte çıkıyor, 15 Temmuz'da olduğu gibi kendi beyinlerini yıkadığı çocuklarla meclisi bombalattırabiliyor. O yüzde Milli Eğitim Bakanlığı, okul, öğretmenler olarak çocuklarımıza kendi kontrolümüzde devletin ideolojisini, kendi ideolojilerimizin dışında tutarak, çocuklarımıza işlememiz gerekiyor” diye konuştu.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, 2023 Eğitim Vizyonu Panelinin açılışında yaptığı konuşmada, “Gençlerle yetişkinlerin birlikte hareket edeceği projeleri geliştiren, politikaların varlığını ve başarısını Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesinin ilk hedeflerinden birisi olduğunun bilincindeyiz. 2023 sonrası için heyecan dalgası oluşturacak, kurumsal ve kuramsal modeller geliştirmek, Cumhuriyeti yaşatacak toplam enerji içinde zorunludur” dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise ülke olarak en büyük zenginliğimizin insan sermayesi olduğunu belirterek, “İnsan sermayemiz hem bizi batıya karşı, hem de bizden doğudaki ülkelere karşı, uluslar arası arenada mukayeseli üstünlük anlamında öne çıkaran şey insan sermayemizdir. İnşallah bu panelin doğruyu bulmaya vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “2023 Vizyonu ve Eğitim'de Büyük Değişim” paneline katılan akademisyenlere plaket takdim edildi. Plaket takdiminin ardından akademisyenler tarafından katılımcılara “2023 Vizyonu ve Eğitim'de Büyük Değişim” paneli gerçekleştirildi.

Panele, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Milli Eğitim Bakanlığı Danışmanı Adem Çilek, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, devlet eski Bakanlarından Yüksek Yalova, akademisyenler, okul müdürleri ve özel eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı.