Aydın'da eğitimdeki son 20 yıldaki değişim belli oldu

Aydın'da son 20 yılda öğrenci sayısı 33 bin artarak 204 bin olurken, öğretmen sayısı ise 8 bin 300 artarak 17 bin 100 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aydın'da eğitim alanında son 20 yılda yaşanan değişimi gösteren rapor paylaştı. 'Eğitimin 20 yılı' adıyla yapılan paylaşımda il genelindeki öğretmen ve öğrenci sayılarının yanı sıra derslikler ve okulların istatistikleri de yer aldı. Bakanlığın, Eğitim Raporu'na göre Aydın genelinde 2002-2003 eğitim yılında resmi ve özel okullarda toplam 171 bin olan öğrenci sayısı 2021-2022 eğitim yılında 204 bin oldu. 8 bin 800 olan öğretmen sayısı ise 17 bin 100'e, 5 bin 900 olan derslik sayısı 11 bin 300'e yükseldi. 2002-2003 yılında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretim 27, ortaöğretim 26 iken 2021-2022 yılında ilköğretimde 18, ortaöğretimde 19 oldu.

Paylaşılan raporda ayrıca önümüzdeki günlerde Aydın'a 27 anaokul, 16 ilkokul, 12 ortaokul, 17 lise, 1 özel eğitim okulu, 4 atölye, 9 öğrenci pansiyonu, 1 konferans salonu, 1 uygulama oteli ve 3 spor salonu yatırımının yapılacağı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan rapora, “Şehirlerimizi yepyeni eğitim kurumlarıyla donatıyor, yatırımlarımızı her alanda sürdürüyoruz. Eğitimde son 20 yıllık ve mevcut yatırım planlarımız” notu düşüldü.

Yapılan paylaşımın ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, “Geleceğin inşasının temeli eğitimle atılır, diyerek çıktığımız yolda Bakanlığımızın destekleriyle ilimizin eğitimini şahlandırıyoruz. Bakanlığımızca Aydın'ımıza yapılan son 20 yıllık ve mevcut yatırım planları” ifadeleri yer aldı.