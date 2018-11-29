Aydın'da ‘El Ele Elden Ele' çarşısı açıldı

Aydın Vali Recep Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde açılan çarşıda üretici kadınlar hazırladıkları ürünleri satışa sundu. 3 gün boyunca açık olacak olan çarşı 01 Aralık 2018 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aydın Kadın Girişimciler Kurulu Ege Bölge Başkanı Esen Türker, “Şubat ayı içerisinde bakanlığımızdan aldığımız hibe ile bir atölye açacağız. Bu onun hazırlığı olan bir sergi oldu. Kadınlarımız bir yıl boyunca ürettiği ürünleri sergileme imkanı buluyorlar. Kadınlarımıza her konuda destek oluyoruz. Burada hedefimiz evde üretim yapan kadının ürettiği ürünleri daima satışını yapabilirim hedefini oluşturmaktır” dedi.

Aydın Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Emel Uşaklı Filiz ise, “Kadınlar oldukça üretici varlıklar. Biz de bu gizli yetenekler evde saklı kalmasın. Gerçekten erkek egemen toplumda aslında her şeyi erkekten bekliyoruz. Bu algıyı yıkmak, eve bir ekmek geliyorsa bunun yarısını da kadın getirebilir. Bu konuda kadınlarımızı yüreklendiriyoruz. Kadınlarımız yaptıkları üretimle sosyal hayatta daha güçlü hissediyorlar. Aynı zamanda derneğimizin üretici kadınlar portföyü var. Arkadaşlarımızı buraya kaydediyoruz. Bize çok fazla şu işi yapan arkadaş var mı diye danışan oluyor. O zaman da bu portföye dönüp cevap verebiliyoruz” diye konuştu.