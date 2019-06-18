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Aydın'da ‘El Sanatları ve Giyim' sergisi açıldı

Efeler Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile “El Sanatları ve Giyim” sergisi açıldı.


2018 - 2019 eğitim sezonunda açılan kursta yaptıkları çalışmaları açılan sergide sanatseverler ile buluşturan kursiyerlerin sergi açılışını, Efeler Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Tokat ve atölye eğitmenleri ile birlikte gerçekleştirdi.


Ahşap ve örgü atölyelerinde Şeniz Gündoğdu, giyim ve mefruşat atölyelerinde Hacer Özkak'ın eserlerini birleştirdikleri sergide, 40 kursiyerin örgü, ahşap boyama, giyim ve mefruşat çalışmaları görücüye çıktı.


Sergi, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde 21 Haziran 2019 Cuma gününe kadar beş gün boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

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