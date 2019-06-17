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Aydın'da elektronik sigara operasyonu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 35 adet elektronik sigara ve çok sayıda elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda 35 adet elektronik sigara ve çok sayıda elektronik sigara malzemesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; ilçe faaliyet gösteren bir iş merkezinde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda 290 adet elektronik sigara likidi, 35 adet elektronik sigara ve 38 adet muhtelif elektronik sigara malzemeleri ele geçirildi. İş yeri işleteni G.Ç. ve işyeri sahibi A.G. isimli şüpheliler hakkında 5607 SKM' den işlem yapıldı.

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