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Aydın'da en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu

Aydın’da en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen ismi ilk sırayı aldı.

Aydın'da en çok tercih edilen bebek isimleri belli olurken, kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen ismi ilk sırayı aldı.


Aydın'da 2020 yılında en çok kullanılan bebek isimleri belli oldu. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları çerçevesinde, Aydın'da 2020 yılında doğan bebeklerde, kızlarda Zeynep, erkeklerde ise Eymen isminin en çok tercih edildi.


Kız çocuklarında en çok verilen isim Zeynep olurken, kız çocuklarına Defne ve Asel isimleri de en çok verilen isimlerden oldu. Erkek çocuklarında ise Eymen isminden sonra en çok Miraç ve Kerem isimleri tercih edildi.

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