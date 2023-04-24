Aydın'da en çok yatırımı eğitim hizmetleri aldı

Aydın'da yılın ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kurula başkanlık eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 2022 yılında en çok yatırım yapılan sektörün eğitim hizmetleri olduğunu belirtti.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2023 yılı 2. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar değerlendirildi. Aydın genelinde 2023 yılında uygulanan 366 projeden 13 adedinin tamamlandığını ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, geriye kalan 353 adet projenin de 189 adedinin devam ettiğini, 26 adedinin ihale aşamasında olduğunu ve 138 adedinin ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanamadığını belirtti.

Proje bedeli 29 milyar 700 milyon 701 bin TL olan yatırımların önceki yıllar harcaması 5 milyar 648 milyon 29 bin TL, 2023 yılı ödeneği 3 milyar 371 milyon 570 bin TL olurken 2023 yılı dönem harcaması ise 620 milyon 220 bin TL olarak gerçekleşti. Yatırımlarda dönem itibariyle yaklaşık yüzde 18 nakdi gerçekleşme sağlandı.

Yatırımcı kuruluşlarca 2023 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla Eğitim Hizmetleri 1 milyar 379 milyon 237 bin TL harcamayla 1. sırada, Diğer Kamu Hizmetleri 865 milyon 380 bin TL ile 2. sırada, Tarım Hizmetleri 465 milyon 949 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

Kurumlar bazında bakıldığında ise Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 240 milyon 48 bin TL harcamayla 1. sırada, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 112 milyon 331 bin TL harcamayla 2. sırada, TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğü 105 milyon 722 bin TL harcamayla 3. sırada yer aldı.

“Çözüm odaklı olacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Hüseyin Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Her zaman olduğu gibi yatırımlarımızın gerçekleşmesinde, halkımıza hizmet verilmesinde ilimizdeki kamu ve özel sektör kurumlarının birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışacaklarına, program hedeflerine mutlaka ulaşacaklarına inanıyorum. Önemli bir sorun ve darboğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini istiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Barış Altıntaş, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.