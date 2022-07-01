Aydın'da en çok yatırımı sağlık sektörü aldı

Aydın İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 Yılı 3. Dönem Toplantısı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirildi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen yatırımlar ve 2023 yılı yatırım teklifleri değerlendirildi. Aydın genelinde 2022 yılında uygulanan 360 projeden 26 adedi tamamlanırken, geriye kalan 334 adet projenin de 163 devam ediyor. Devam eden 123 projenin 26'sının ihale aşamasında olduğunu ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, 145 projenin de ihalesine çeşitli sebeplerden başlanamadığını belirtti. Proje bedeli 12 milyar 485 milyon 50 bin TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 900 milyon TL olan yatırımların 2022 yılı dönem harcaması ise 1 milyar 54 milyon 907 bin TL oldu.

Yatırımcı kuruluşlarca 2022 yılında yapılan harcamaların sektörlere göre dağılımına bakıldığında ise ilk 3'te yer alan sektörler sıralamasıyla sağlık sektörü 638 milyon 662 bin TL harcamayla birinci sırada yer aldı. Tarım sektörü 119 milyon 594 bin TL harcamayla ikinci sırada, enerji sektörü ise 93 milyon 734 bin TL harcamayla üçüncü sırada yer aldı.

“Çözüm odaklı olacağız”

Yatırımların gerçekleşmesi konusunda çalışma gösteren tüm kurumlara teşekkür eden Vali Aksoy, hedefe ulaşmak için birlik beraberlik içinde çalışılacağına dikkat çekerek “Önemli bir sorun ve dar boğazla karşılaşıldığında mutlaka ilgili kurumların diyalog halinde, iyi niyetli ve çözüm odaklı olarak davranmalarını, çözülemeyen herhangi bir sorun olduğu takdirde en kısa sürede Valiliğimize bildirmelerini İstiyorum. İlimizin gelişmesi ve kalkınmasında çaba gösteren, çalışan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Vali Aksoy'un açılış konuşmasının ardından kurum temsilcileri, kurumlarıyla ilgili yatırımlarda gelinen son noktaya ilişkin sunum gerçekleştirdi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri ve meslek kuruluşu temsilcileri katıldı.