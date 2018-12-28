Aydın'da enerji verimliliği toplantısı yapıldı

Aydın'da Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında, Enerji Verimliliği Kulüplerinin rehber öğretmenlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Enerji Verimliliği ve Tasarrufu anlatan video gösteriminin ardından slogan yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışmada birincilik elde eden Didim Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Dilan Eren, ikinci Karacasu Geyre Ortaokulu öğrencisi Naciye Kirez, Köşk İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi Seda Nur Anbarcı ödüllerini Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay verdi.

Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, enerji verimliliğinin öneminden bahsederek, “Her okulda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kurulumunu sağlamak arzusundayım. Amacım enerji konusunda farkındalık oluşturmak. Şu andaki öğrencileri çocukları bilinçlendirerek 10-15 sene sonra yetişmiş insanların enerji verimliliği konusunda bilgili, bu konuda kendinden emin ne yapacağını bilen bireyler olmasını sağlamak. Biz elektrik üretimimizi, enerjimizin çoğunu, kömürümüzü büyük bir kısmını, petrolün neredeyse tamamını ithal ediyoruz. Enerjiyi hep dışarıdan alıyoruz. Bunun için verimlilik Türkiye'de çok önemli. Enerji verimliliği ve tasarrufu sağlayarak ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı veririz” dedi. Günay'ın konuşmasının ardından Dr. Öğretim üyesi Sinan Güçlüer, Prof. Dr. Hilal Aktamış, Elektirk Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Anıl Özyıldız ve Dr. Öğretim üyesi Mustafa Asker sunum gerçekleştirdi.

Programa Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Dr. Öğretim üyesi Sinan Güçlüer, Prof. Dr. Hilal Aktamış, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şube Yönetim Kurulu üyesi Anıl Özyıldız ve Dr. Öğretim üyesi Mustafa Asker, öğretmen ve öğrenciler katıldı.