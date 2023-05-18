Aydın'da engelli bireyler askerlik sevinci yaşadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Engelliler Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte 20 engelli genç için temsili yemin töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende temsili askerlik yapan engelli gençler, hemen yemin etti hem de askerlik sevinci yaşadı. Engelli gençlerin terhis heyecanına ortak olan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engelli gençlere terhis belgelerini verdi. Gerçekleştirilen tören zaman zaman duygulu anlar yaşanırken, tören hatıra fotoğrafı çekimleriyle sona erdi.