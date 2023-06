Aydın'da engelli bireyler için kahvaltı etkinliği düzenlendi

Kahvaltı programı, Efeler İlçe Müftülüğü din görevlilerinin musiki konseri ile başladı. Düzenlenen etkinlikte katılımcılara hitap eden İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerinin olduğunu belirtti. İl Müftülüğü'nün her zaman engellilerinin yanında olduğunu kaydeden Güneş, "Müftülüğümüz her zaman kardeşlerimizin yanındadır ve destekçisidir. Göreve gelir gelmez işitme engelli vatandaşlarımızın cuma hutbelerinden faydalanması amacıyla Kozdibi Camiinde İşitme Engellilere yönelik cuma hutbesini hayata geçirdik ve kardeşlerimizin istifade etmelerini sağladık" diye konuşarak başta engelli vatandaşlar olmak üzere katılım sağlayan ve destek veren herkese teşekkür etti.

İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül de organizasyona davet ettiği için İl Müftüsü Hasan Güneş'e teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Hayatı birinci ve ikinci yarısı olan futbol müsabakasına benzeterek başarılı bir skoru hedeflemek için imtihan dünyası içinde olduğumuzun farkına varmak gerektiğini ifade etti.

Görme engelli bir vatandaşın seslendirdiği ilahi herkese duygu dolu anlar yaşattığı programa; İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Melek Sevindi, Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi, Aydın İşitme Engelliler Derneği, Beyazel Engelliler Derneği, Altınokta Körler Derneği Başkan ve üyeleriyle daire amirleri katıldı.