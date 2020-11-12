Aydın'da engelli milli sporcular aranıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ilin dört büyük ilçesi olan Nazilli, Efeler, Didim ve Söke ilçeleri başta olmak üzere sonrasında 17 ilçesinde de sürdürülecek olan proje Nazilli'den başlatıldı.

Türkiye'de ilk kez Aydın'da başlatılan proje kapsamında Aydın'daki engelli 8-25 yaş arası bedensel, özel çocuklar, işitme ve görme engelli gençler, il müdürlüğü bünyesindeki antrenörler gözetiminde istedikleri sportif branşlarda spor yaparak milli takıma da sporcu yetiştirmek hedefleniyor. Engelli gençlerin evlerinden çıkarak spor salonlarına gelmelerini sağlayarak milli sporcu seviyesine kadar çıkarmayı hedefleyen proje kapsamında ilk bilgilendirme çalışması Nazilli'deki engelli gençlere yapıldı.

Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve Nazilli Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Ünlü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Nazilli Kapalı Spor Salonundaki tanıtım ve bilgilendirme ve değerlendirme etkinliğinde Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlisi Mehmet Güler, proje hakkında bilgi verdi. İlçede bulunan farklı branşlardaki çok sayıda antrenörün de katıldığı etkinlikte engelli gençlere ve ailelerine proje tanıtıldı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlisi Mehmet Güler, yaptığı bilgilendirmede; “Aydın ilimizde hatta ülkemizde ilk defa yapılamaya başlanan projenin çıkış noktasını ilimizin en büyük ilçesi olan Nazilli'den başlattık. Bedensel engelli, zihinsel engelli, işitme engelli ve görme engelli gençlerimizi dört kategoride sporcu olarak yetiştirmek ve onları en üst kategori olan Milli Sporcu yapmak amacıyla projemize başladık. Ülkemize milli sporcular yetiştirmek, engelli gençlerimizin rehabilitasyonunu sağlamak, özgüvenlerini kazandırmak adına tanıtımlarımızı yaptık” dedi.

Güler tarafından etkinliğe davet edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Sporcuları Kerem Elban (18) ve U19 Basketbol Milli Takım Oyuncusu Berkay Uslu, spor ile hayatlarının nasıl değiştiğini anlattılar. Bilgilendirme ve soru-cevapların ardından da parkeye inen engellilere antrenör ve sporcular uygulamalı çalışma yaptırdı.