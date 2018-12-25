Aydın'da ‘Engelsiz Kitap Kıraathanesi' kuruluyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın GPDP 2018/2 ‘Gençlik Projeleri Destek Programı' kapsamında desteklediği Engelsiz Kitap Kahve projesi Beyazay Derneği tarafından Aydın'da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Beyazay Derneği Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli, “Her konuda olduğu gibi Engelli dostu Valimizi yanımızda görmek bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Kitap okumayı yaygınlaştırmak, engelli farkındalığı oluşturmak suretiyle toplu yaşama kültürünü içselleştirmek adına yola çıktıklarını söyleyen Beyazay Derneği Şube Başkanı Demet Pilevneli; “Aydın Beyazay Derneği olarak Engelsiz Kitap Kahve Projesini Aydın Valimize sunduk. Proje çerçevesi hakkında bilgi verdik. Her konuda olduğu gibi engelli dostu Valimizi yanımızda görmek bizi son derece mutlu etmiştir. Engelsiz Kitap Kahve adından da anlaşılacağı gibi engelleri bilgiyle aşmayı hedeflemiştir. Gençlik Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje; gençleri kitapla buluşturmak, kitap okumayı teşvik etmek ve motive edici faaliyetlerle gençleri bir araya getirmektir. Tüm engel grupları adına faaliyet gösteren derneğimiz bu proje kapsamında, engellilerin topluca kitap okuyacakları bir kütüphane ortamı oluşturacak. Burası gençlerin ders çalışıp araştırma yapabilecekleri bir kütüphane olacak. Okumak onlardan, engellilere kahveleri bizden olacak” dedi.

Başkan Demet Pilevneli, Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde yer alan derneğe tüm engelli ve engelsiz gençlerin yanı sıra kitap dostlarını beklediklerini kaydetti.