Aydın'da enginar hasadında sona yaklaşıldı

Aydın'ın sembol ürünlerinden biri olan ve bölgede binlerce kişinin geçim kaynağı enginarda hasat sezonunun sonuna yaklaşıldı. Oldukça verimli bir sezon geçiren üreticiler, sezona adet fiyatı 7 TL'den başlayan enginarın yüz güldürdüğünü belirtirken her geçen gün artan maliyetlerden dert yandılar.

Aydın Efeler ilçesine bağlı başta Gölhisar Mahallesi olmak üzere çevresindeki binlerce dönüm alanda yetiştirilen enginarın fosfor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum, magnezyum ve çinko açısından oldukça zengin olduğu ve karaciğere faydası nedeniyle pek çok kişinin hekim tavsiyesi ile tükettiği belirtildi.

Enginar üretiminde Türkiye'nin yüzde 42'lik ihtiyacına cevap veren Aydın'da, eylül ayında toprakla buluşan enginarların hasadında sona gelindi. Tarladaki son ürünleri toplayan işçilerden Pembe Karabaş, gündelik 300 TL yevmiye ile aylardır enginar hasadı yaptıklarını belirterek Aydın enginarının yiyenlere şifa, çalışanlara da ekmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük enginar üretim merkezlerinden birisi olan ve yaklaşık 10 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirten çiftçilerden Ramazan Gümüş, “Kovid 19 süreci ile birlikte doğal gıdanın önemi daha iyi anlaşıldı. Özellikle pırasa, enginar gibi sağlık dostu ürünler yüz güldürmeye başladı. Bizler üretmeye devam ediyoruz. Ancak gelişen teknoloji ile birlikte ürün yetiştirmek kolaylaşırken sisteme ayak uydurma zorunluluğundan dolayı maliyetler arttı. Mesela eskiden ürünlerin ilaçlamasını motorla yapardık. Şimdi drone ile yapmaya başladık. Bu da her geçen gün yeni ekipman demek. Her şeye rağmen üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.