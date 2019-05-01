Aydın'da enginar işçileri 1 Mayıs'ı tarlada geçirdi

Yurdun birçok yerinde halayların çekildiği 1 Mayıs, Aydın'da enginar işçileri tarafından tarlada kutlandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sendikalar alanlarda, tarım işçileri ise enginar tarlasında kutladı. Enginar hasadının yoğun olarak devam ettiği Aydın'da, tarım işçileri 1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçirdi.

Türkiye'nin önemli enginar üretim merkezlerinden biri olan Aydın'da hasadın yoğunlaştığı bir dönemde bulunduklarını kaydeden Ayşe Demir, "Bizim hayatımızda şartlar zor. Bizler tarım işçisi çocukları olarak dünyaya geldik. Her yıl 1 Mayıs'ta tarlada oluruz. Sabah 5'de kalkar, akşam 5'de iş bırakırız. 1 Mayıs'ın işçi bayramı olduğunu bile çoğu zaman hatırlamayız. Günün ilk ışıklarından güneşin batışına kadar günlük 60 lira yevmiye ile çalışıyoruz. 1 Mayıs gelmiş kimsenin dikkatinde değil. Çalışmaktan bayram görmüyoruz" dedi.