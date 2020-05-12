Aydın'da erik üreticisine tat vermedi

Türkiye'nin en önde gelen erik üretim merkezleri arasında yer alan Aydın'da erik üreticileri geçen yıla göre maliyetin artıp fiyatların aynı kalmasından dert yandılar.

Bu yıl geçen yıllara göre rekoltenin düşük ancak kalitenin yüksek olduğunu belirten Umurlulu erikçilerden Özen Çiftçi, “Eskiden rekolte düşük olduğu yıllarda fiyat yüksek olurdu. Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle yaşanan durgunluktan mı bilemiyoruz ama fiyatlar düşük. Geçen yıl işçi yevmiyesi 75 TL idi bu yıl 100 TL'ye yükseldi. Gübre ve mazot fiyatı da yükseldi, ancak erik fiyatı aynı kaldı” dedi.

Toplayıp hale getirmenin maliyeti 2 TL

Bir kilogram eriği sadece ağacından toplayıp hale ulaştırmanın maliyetinbin yaklaşık 2 TL olduğunu belirten Özen Çiftçi, geçen yıl eriğin kilosu bekiroğlu türü 2,5 TL le 3 TL, papaz türünün ise 6 ile 7 TL arasında satıldığını belirterek “Fiyatlar geçen yıl da aynıydı. Ancak bu yıl maliyet geçen yıla oranla yüzde 20'nin üzerinde arttı. Hasat sezonu Ramazan Bayramı'na kadar devam eder. Bu süreçte hareketlenme olursa üreticinin yüzü güler. Yoksa bu yıla sakladığımız umutlarımız seneye kalacak” diyerek yetkililerden erik üreticisine destek istedi.