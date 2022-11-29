Aydın'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı

Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu baskınında 26 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre belirlenen hedeflere düzenlenen baskınlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticaretinden 2, uyuşturucu madde kullanımından ise 24 kişiye ayrı ayrı işlem yapıldı. Operasyonda yapılan aramalarda da toplam 684 gram kubar esrar, 76 gram metamfetamin, 6 gram kokain, 2 adet sentetik ecza hapı, 100 kök kenevir bitkisi, 148 gram kenevir tohumu, 9 adet kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 83 adet mermi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonda haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 20 şahıs daha yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.