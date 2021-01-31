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Aydın'da ev yangını; 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybederken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında dumandan etkilenen yaşlı adam hayatını kaybederken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.


Yangın, Kemer Mahallesi 1665 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı evin ikini katında yalnız yaşayan Mümtaz T.(72), ısınmak için sobayı yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımın etraftaki eşyaları tutuşturması ile bir anda evi dumanlar kapladı. Yaşlı adam komşularının yardımıyla dışarıya çıkartılırken, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri, başka evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Dumandan etkilenen Mümtaz T.(72) ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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