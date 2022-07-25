İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aydın'da ev yangını

Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen yangında bir evde maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Kardeşköy Kazakkahve mevkiinde Mehmet Ç.'ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangın sonrasında evde maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.