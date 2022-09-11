Aydın'da Eylül sıcakları vatandaşları bunaltıyor

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da, Eylül ayına gelinmesine rağmen termometreler 36 dereceyi gösterirken sıcak hava vatandaşların bunaltıyor.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, Aydın il merkezinde 36 dereceyi bulan sıcaklıklar vatandaşları zor durumda bıraktı. Aydınlı vatandaşlar sıcağa karşı çareyi park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda buldu. Banklara oturarak serinleyen ve dinlenen vatandaşlar, su içip dondurma yiyerek serinlemeye, kimi vatandaşlar da ellerindeki defter ve kitaplarla yolda yürürken kendilerini güneşten korumaya çalıştı. Vatandaşlar Eylül ayında sıcaklıkların bu seviyelerde olmasının normal olmadığını kaydederek evlerinde de serinlemek için klima ve vantilatörlerden yararlandıklarını ifade ettiler.

Uzmanlar sıcak havaya karşı yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde uyarırken, meteorolojiden alınan bilgilere göre Aydın il merkezindeki hava sıcaklıklarının hafta içi 32 dereceye kadar düşeceği öğrenildi.