Aydın'da fabrika yangını korkuttu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yem makineleri imalatı yapan bir fabrikanın boyahane kısmında yangın çıktı. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgi soruşturma devam ediyor.