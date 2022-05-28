Aydın'da faciadan dönüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde trafik akışının en yoğun olduğu yerlerden biri olan İzmir Bulvarı üzerinde bir ağacın kırılan dalı yola devrilirken, olay anında yoldan geçen aracın olmaması facianın önüne geçti.

Olay, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan bir çam ağacının dalı henüz bilinmeyen bir nedenle kırılarak yola devrildi. Üç şeritli yolun iki şeridini trafiğe kapatan ağaç dalını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren ağaç dalı ile ilgili gerekli işaretleme işlemlerini yaparak muhtemel bir kazayı önlerken, belediye ekipleri de kırılan dalın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kırılan ağaç dalı yoldan tamamen kaldırıldı. Dalın yoldan kaldırılarak yolun temizlenmesi ile trafik de normal seyrine döndü.