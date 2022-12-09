Aydın'da feci kaza: Araçta sıkışarak öldüler

Aydın'ın Çine ilçesinde, kamyonun arkasına ok gibi saklanan araçtaki iki kişi, feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Pazar idaresindeki 09 LY 979 plakalı ticari araç, Muhammet B. yönetimindeki 48 YR 062 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile ticari araç kamyonun kasasına ok gibi saplandı. Kamyon ve ticari araç metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ticari araç sürücüsü Mustafa Pazar ve yolcu konumundaki Hüseyin Akkurt'un araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Muhammet B. ise kazayı yara almadan atlattı. Olay yeri incelemesinin ardından hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kazada ölen kişilerin yakınları ise olay yerinde gözyaşı döktü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.